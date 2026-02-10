Hüseyin Erdoğan Çerkeş Esnaf Odası Başkanı Oldu - Son Dakika
Hüseyin Erdoğan Çerkeş Esnaf Odası Başkanı Oldu

10.02.2026 14:45
Çerkeş Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası'nın yeni başkanı Hüseyin Erdoğan, 185 oyla seçildi.

Çerkeş Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanlığına Hüseyin Erdoğan getirildi.

Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Kadir Arslan ile Mehmet Akkaya ve Hüseyin Erdoğan adaylığını koydu.

Seçimde, Mehmet Akkaya 106 oy, mevcut başkan Kadir Arslan 87 oy alırken, Hüseyin Erdoğan 185 oy alarak başkanlığa getirildi.

Ayrıca seçimde kullanılan oyun 3'ü geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA

