Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi
16.12.2025 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, ekim ayında tutuklanan Kocabıyık'ın 2 yıl 5 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına ve hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak mahkeme kararı ile tahliye edildi.

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KOCABIYIK HAKKINDA KARAR

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'iftira' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istenen davanın duruşmasının görülmesine devam edildi. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kocabıyık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

"CIMBIZLANARAK SUÇ İCAT EDİLMİŞ"

Kocabıyık savunmasında "Sabahın köründe bir araba dolusu polis evimi bastı. Evimi paldır küldür aradılar, telefonuma el koydular. Davet edilseydim acaba ifade vermeye gitmez miydim? Çok üzüldüğümü belirtmek isterim" dedi. Kocabıyık savunmasının devamında "Cımbızlanarak suç icat edilmiş. Hangi ifadenin neden suç olduğu anlatılmamış. Cımbızlanan cümlelerde neyin neden suç olduğu bilinmiyor. Ben esasında muhalif biri değilim. Hayatımı adaletten yana sürdürürüm. Hukuk eğilirse devlet çöker, eleştiri susturulursa toplum körleşir. İddia edilen suçların hiçbirini işlemedim" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Kocabıyık'ın "eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı" gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'iftira' suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Kocabıyık'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hükümle birlikte sanık Kocabıyık tahliye edildi.

Kaynak: İHA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sk 06 Sk 06:
    adam doğruları söylemiş helal olsun tüm yürekli vekillere selam olsun 3 2 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Şaşırdıkmı???? 2 0 Yanıtla
  • Haydar Ali Haydar Ali:
    Reysi cumhura hakaret eden cezasını çeker, Türkiye halkını temsil ediyor. nokta.Hainler kansızlar hakaret edebilir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bombalı terör saldırısı engellendi: 4 gözaltı ABD'de bombalı terör saldırısı engellendi: 4 gözaltı
Bakan Şimşek’ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak
Lisede mide bulandıran olay Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi
Havada dehşet Yolcu uçağı ABD savaş uçağı ile çarpışmaktan son anda kurtuldu Havada dehşet! Yolcu uçağı ABD savaş uçağı ile çarpışmaktan son anda kurtuldu
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş

19:27
Dev bankadan altında rekor beklentisi İşte 2026’da ulaşacağı rakam
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam
19:17
Ela Rumeysa Cebeci’nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın
18:59
Türkiye’nin kanayan yarası için radikal adım Reklamları yasaklanıyor
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
18:43
Galatasaray’da transfer rotası Rize Hedefte milli oyuncu var
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var
18:11
Jasmine dizisini TV yayından kaldırdı
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı
18:01
AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam...
AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 20:03:46. #7.12#
SON DAKİKA: Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.