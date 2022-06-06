Hüseyin Yıldız: Yalova'da Yaşayan Vatandaşlarımız 200 TL Verip Köprüden Geçmeyecek, 50 TL'ye Gidecek - Son Dakika
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Hüseyin Yıldız: Yalova'da Yaşayan Vatandaşlarımız 200 TL Verip Köprüden Geçmeyecek, 50 TL'ye Gidecek

06.06.2022 17:28

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, partisinin 'Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz' programı kapsamında Yalova’daki temaslarının ardından, "Bizim iktidarımızda hakça bölüşeceğiz, tasarruftan kaçınmayacağız, fuzuli harcamaların önünü keseceğiz. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan bütün işleri kamulaştıracağız ve Yalova’da yaşayan vatandaşlarımız 200 TL verip köprüden geçmeyecek, 50 TL’ye gidecek" dedi.

NEDİM GÜLER

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, partisinin 'Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz' programı kapsamında Yalova'daki temaslarının ardından, "Bizim iktidarımızda hakça bölüşeceğiz, tasarruftan kaçınmayacağız, fuzuli harcamaların önünü keseceğiz. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan bütün işleri kamulaştıracağız ve Yalova'da yaşayan vatandaşlarımız 200 TL verip köprüden geçmeyecek, 50 TL'ye gidecek" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP'nin 'Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz' programı kapsamında üç gün boyunca Yalova'da çeşitli temaslarda bulundu. Yıldız ve Gökçel, temaslarının ardından CHP Yalova İl Başkanlığı'ndan bugün basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Hüseyin Yıldız, "Yalova'nın sorunu hayal ettiğimizde daha fazlaydı. Maalesef depremden sonra, AK Parti'nin 2002'den beri, iktidara geldiğinden, 20 yıldan beri buraya bir şey yapmadıklarını, yaptıklarının da yarım kaldığını gördük ve tespit ettik" diye konuştu.

"İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA MI YAPACAKSINIZ"

20 yıldır bitmeyen Yalova-Armutlu yolu, yeni valilik binası gibi sorunları iktidara gelir gelmez çözeceklerini kaydeden Yıldız, toprak kayması yaşanan Bayraktepe mahallesindeki soruna dikkat çekti. Yıldız, "Bayraktepe mahallesinde bütün evlerin yüzde 90'ı yamulmuş. Ben, buradan Çevre, Şehircilik Başkanı Murat Kurum'a sesleniyorum. Bir an önce o vatandaşlarımızı oradan çıkararak kentsel dönüşüme geçmesi lazım. Aksi takdirde 6-7 değil, Yalova'da 4-5 şiddetinde bir deprem olması demek, koskoca Bayraktepe'nin yok olması anlamına geliyor. Buradan sesleniyorum. İnsanlar öldükten sonra mı yapacaksınız? Vatandaşlarımız gerçekten zor durumda" dedi. Yıldız, şöyle devam etti:

"Kapalı Çamlık Oteli var, 130 odalı, atıl şekilde duruyor. Sağlık Bakanlığı'na devredebilirsiniz ama işletme açısından bu işe Turizm Bakanlığı'nın el atması gerektiğine inanıyoruz. O bölgemiz planlama için çok önemli ve biz gelir gelmez oraya bir planlama yapacağız ve açılmayan tesislerin restoresini yapacağız. Profesyonel yöneticiler koyacağız. Orada gördüğümüz; turizmden anlamayan, hiç ilgisi olmayan bürokrasileri oraya atamışlar, müdürleri oraya toplamışlar. Termali maalesef 50 yıl geriye götürmüşler."

"ALYANSLAR BOZDURULUYOR"

Kentteki kuyumcuları ziyaret ettiklerini söyleyen Yıldız, günde 10 tane ev hanımının kuyumculara giderek alyanslarını bozdurduklarını duyduğunu söyledi. Yıldız, "İnsanlar, avuçlarındaki altınları, kolundaki bilezikleri satmış, bitirmiş. En son alyansa gelmişler. Arkadaşlar, Türkiye vahim durumda. Ülke bu hale gelmiş. Vatandaşlarımız bu hale gelmiş. Biz, bu sorunları bilerek, iktidara geldiğimiz ilk hafta Aile Sigortası'nı uygulayacağız" dedi.

"Gece gündüz mücadele edeceğiz, çalışacağız, iktidara geleceğiz ve 84 milyon vatandaşımızı kurutacağız" diyen Yıldız, AKP ve MHP'ye oy veren vatandaşlara seslenerek şöyle konuştu:

"Gittiğimiz yerlerde AK Parti'ye, MHP'ye oy veren vatandaşlarımızla da görüşüyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır. O vatandaşlarımız, AK Parti ve MHP'ye oy verirken Türkiye'yi yönetsinler diye, ekonomi düzeltsinler diye oy verdiler. Ama maalesef bu vatandaşlarımızdan oy alan bu iktidar, 20 yıldan beri vatandaşını değil sadece sarayı ve yandaşlarını düşündü. Milli gelirimizin yüzde 58'ini yüzde 1'lik kısma veren saray iktidarı, geriye kalan yüzde 42'lik bölümü 99 kişiye bölüştürdü. İşte yoksullaşmamızın birinci nedeni budur. Bizim iktidarımızda hakça bölüşeceğiz, tasarruftan kaçınmayacağız, fuzuli harcamaların önünü keseceğiz. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan bütün işleri kamulaştıracağız ve Yalova'da yaşayan vatandaşlarımız 200 TL verip köprüden geçmeyecek, 50 TL'ye gidecek."

"ŞOFÖRLER MAZOTA ÇALIŞIYOR"

Yalova'daki çalışma programları kapsamında şoförler odası ve taksi ve minibüsçülerle de görüşmeler yaptıklarını belirten Yıldız, esnafın sadece mazota çalıştıklarını ifade etti. Yıldız, şunları söyledi:

"'Evimize ekmek götüremiyoruz, akşama kadar kazandığımız para mazota yetmiyor, kendimize ayıramıyoruz' diyorlar. 'Mazot 26 TL oldu, ben nasıl taşımacılık yapayım, böyle giderse 1-2 ay içerisinde bu işi bırakacağım' diyorlar ve Yalova'da ulaşım sorunu korkunç derecede patlamaya doğru gidiyor. Hem şehirlerarası hem şehir içi bütün şoför arkadaşlarımız çok zor durumda. Boş verin araba değiştirmeyi, lastiklerini bile alamıyorlar ve bir an önce, özellikle büyük firmalara, büyük holdinglere nasıl kıyakçılık yapıyorsa, nasıl ÖTV'siz, KDV'siz benzin ya da mazot veriyorsa Recep Tayyip Erdoğan, bizim ulaşım konusunda şehir içi sevişlerimize ve dolmuşlara da ÖTV'siz ve KDV'siz mazot, benzin vermek zorunda. Biz, CHP Grubu olarak daha önce kanun teklifi vermiştik, ortak kullanım alanlarının KDV ve ÖTV'lerini kaldıralım diye. Çünkü milyonlar kazanan da aynı vergiyi veriyor, asgari ücret alanda, emekli maaşı alan da aynı vergiyi veriyor ve burada bir haksızlık söz konusu. Çok kazanandan çok vergi alacaksın, az kazanandan da vergi almayacaksınız. O sebeple mazot, benzin, doğal gaz ve elektrikteki vergilerin tamamını devlet kaldırmak zorundadır."

Hüseyin Yıldız: Yalova'da Yaşayan Vatandaşlarımız 200 TL Verip Köprüden Geçmeyecek, 50 TL'ye Gidecek
Hüseyin Yıldız: Yalova'da Yaşayan Vatandaşlarımız 200 TL Verip Köprüden Geçmeyecek, 50 TL'ye Gidecek
Hüseyin Yıldız: Yalova'da Yaşayan Vatandaşlarımız 200 TL Verip Köprüden Geçmeyecek, 50 TL'ye Gidecek
Hüseyin Yıldız: Yalova'da Yaşayan Vatandaşlarımız 200 TL Verip Köprüden Geçmeyecek, 50 TL'ye Gidecek

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Yalova'da Temeli Kayan Evlerde Oturan Mahalle Sakinleri: 'Yetkililer Birkaç Bina Yıkılıp Üç Beş Kişi Öldükten Sonra mı Gelecek?' Yalova'da Temeli Kayan Evlerde Oturan Mahalle Sakinleri: 'Yetkililer Birkaç Bina Yıkılıp Üç Beş Kişi Öldükten Sonra mı Gelecek?'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Yıldız, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Yıldız: Yalova'da Yaşayan Vatandaşlarımız 200 TL Verip Köprüden Geçmeyecek, 50 TL'ye Gidecek - Son Dakika

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