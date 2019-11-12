Son Dakika Haberleri: Husiler, iki petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu
Son Dakika Güncel Husiler, iki petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu - Son Dakika

Husiler, iki petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu

7 saat önce

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince engellenen petrol yüklü iki tankerin Hudeyde Limanı'na giriş yaptığını açıkladı.

Husiler, iki petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu, System.String[]

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince engellenen petrol yüklü iki tankerin Hudeyde Limanı'na giriş yaptığını açıkladı.

Husilere bağlı petrol şirketi sözcüsü Emin eş-Şubati, El-Mesira kanalına yaptığı açıklamada, 59 bin 499 ton dizel yakıt taşıyan C Ador ve Damas petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na demirlediğini söyledi.

Şubati, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu, gemilerin Hudeyde Limanı'na girişini engelleyerek, Yemenlilerin sıkıntılarını artırmakla suçladı.

Sözcü Şubati pazar günü yaptığı açıklamada, koalisyonu 8 petrol tankerini engellemekle suçlamıştı.

Yemen hükümeti, 15 Ekim'de petrol ürünleri taşıyan 10 geminin Hudeyde Limanı'na girişini onaylamıştı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde uzun süredir, petrol ürünleri açısından ciddi bir kriz yaşanıyor, bu da büyük oranda fiyat artışlarına yol açıyor.

Yemen hükümeti, gemilerin yakıt ithalat kurallarına uymadıkları için zamanında limana ulaşamamasından Husileri sorumlu tutarken, Husiler ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile hükümeti, petrol gemilerini alıkoyarak Hudeyde Limanı'na girmelerini engellemekle suçluyor.

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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