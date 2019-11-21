Son Dakika Haberleri: Husilere "alıkoydukları kişilere yönelik tıbbi ihmal" suçlaması
Son Dakika Güncel Husilere 'alıkoydukları kişilere yönelik tıbbi ihmal' suçlaması - Son Dakika

Husilere "alıkoydukları kişilere yönelik tıbbi ihmal" suçlaması

6 saat önce

Yemen'deki tutuklu haklarını savunan "Kaçırılanların Anneleri Derneği", Husilerin alıkoydukları hastalara tedavi imkanı sağlamadığını açıkladı.

Husilere

Yemen'deki tutuklu haklarını savunan "Kaçırılanların Anneleri Derneği", Husilerin alıkoydukları hastalara tedavi imkanı sağlamadığını açıkladı.

Dernek Başkanı Emet es-Selam el- Hac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husiler tarafından alıkonulan Yemenliler arasında 180 hasta bulunduğunu ve bu kişilere kasıtlı şekilde tedavi imkanı sağlanmadığını belirtti.

El-Hac, Husilere ait alıkoyma merkezlerde "tıbbi ihmal" nedeniyle yaşamını yitiren son ismin Halid el-Hays olduğunu kaydetti.

"Dünya Çocuk Hakları Günü'nde babalarının ölüm haberi verildi"

Bugün hayatını kaybeden Halid el-Hays'ın 4 yıl önce başkent Sana'da alıkonulduğunu aktaran El-Hac, "Husiler, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Halid'in çocuklarına babalarının ölüm haberini verdi." ifadelerini kullandı.

Kaçırılanların Anneleri Derneği Başkanı El-Hac son olarak bir kez daha Husiler tarafından alıkonulan hastaların serbest bırakılması ya da en azından tedavi edilmeleri çağrısı yaptığını dile getirdi.

Yemen'deki Husiler bugün yaptıkları açıklamayla 4 yıl önce alıkoydukları Halid e-Hays'ın Sana'da tutulduğu merkezde yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Çocuk Hakları Günü, Yemen, Emet, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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