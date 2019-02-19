Husumetli Oldukları Ailenin Evine Pompalı Saldırı: 5 Yaralı
9 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı.
İzmir
'in Konak
ilçesinde 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucunda hafif şekilde yaralandı.
Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atamer Mahallesi Arı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan K. ve akrabası olduğu öğrenilen Orhan K., aralarında husumet bulunan ailenin evine gitti. İki şüpheli pompalı tüfekle ateş açarak, geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Olayda, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Seda Y., Tülay Y., Dilek Y. Burhan K. ve Medine P. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. MOBESE incelemesi yapan ekipler, saldırganların kullandığı otomobilin Gürçeşme
mevkiinde olduğu tespit etti. Bunun üzerine koordineli bir çalışma yürüten Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Özkan K. ve Orhan K. sorgulanmak üzere Gürçeşme polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise olay anında kullanılan pompalı tüfek bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:05 Kaynak: DHA
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