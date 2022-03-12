HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI - Son Dakika
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HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI

12.03.2022 15:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Serhat Kaçar (33), sokakta karşılaşıp, kavga ettiği husumetlisi Ahmet Şahin (60) tarafından bıçaklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Serhat Kaçar (33), sokakta karşılaşıp, kavga ettiği husumetlisi Ahmet Şahin (60) tarafından bıçaklandı. Kaçar, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Ahmet Şahin ile Serhat Kaçar, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şahin, yanındaki bıçakla Kaçar'ı ağır yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kaçar'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Kaçar, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serhat Kaçar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve suç aletiyle yakalanan Ahmet Şahin, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI
HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI
HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI
HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI
HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI
HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI - Son Dakika
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