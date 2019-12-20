Hüyük çevre yolu duble yol olacak - Son Dakika
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Hüyük çevre yolu duble yol olacak

6 saat önce

Hüyük ilçesinde, ilçe merkezini Beyşehir, Doğanhisar ve Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlayan çevre yolunun duble yol haline getirileceği bildirildi.

Hüyük çevre yolu duble yol olacak, System.String[]

Hüyük ilçesinde, ilçe merkezini Beyşehir, Doğanhisar ve Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlayan çevre yolunun duble yol haline getirileceği bildirildi.

Karayolları 3. Bölge Müdürü Salih Cengiz, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Hüyük'te yüklenici firma tarafından yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Cengiz ve beraberindekiler, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i de makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Karayolları sorumluluk alanında yer alan Hüyük çevre yolu da gündeme geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Hüyük merkezini Beyşehir, Doğanhisar ve Şarkikaraağaç ilçelerine bağlayan Hüyük çevre yolunun duble yol haline getirileceği müjdesini aldıklarını belirterek, bundan dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

Şarkikaraağaç, Doğanhisar, Beyşehir, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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