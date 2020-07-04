Hüyük'e yaş meyve işleme tesisleri kuruluyor
Konya'nın Hüyük ilçesine kurulacak yaş meyve işleme tesislerinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesine kurulacak yaş meyve işleme tesislerinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Tesisin temel atma törenine katılan Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı konuşmada, bölgede daha önceden yatırım için gelip arazi bakan firmanın yatırımlarını hayata geçirmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hüyük Belediyesine ilçeye fabrika kurmak için başvuruda bulunarak arazi satın alan Tatlı Limon firmasının yöreye yeni tesisler kazandırmasının gayret ve çabası içerisinde olduklarını anlatan Başkan Çiğdem, "Hüyük Belediyesi olarak ilçemize yatırım yaparak istihdam kapısı aralamak isteyen yerli ve yabancı her türlü müteşebbisimize destek vermeye hazırız ve vermeye devam ediyoruz. Firmamıza da ilçemize kazandıracağı tesis için çok teşekkür ediyor, bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Memleketimize bir çivi çakandan Allah razı olsun. Maldivler'e kadar Hüyük çileğinin ihracatını yapan firmamızın ilçemiz merkezindeki tesislerinin temelini atmış bulunuyoruz. Burada kurulacak fabrika bünyesinde kurutma tesisi ve soğuk hava deposu olacak, yaş meyve işlemesi yapılacak. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:03 Kaynak: İHA
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