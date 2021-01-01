Hüyük Kaymakamı Demirkol yılbaşı denetimine katıldı - Son Dakika

Hüyük Kaymakamı Demirkol yılbaşı denetimine katıldı
01.01.2021 13:59
Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, yılbaşı dolayısıyla kolluk kuvvetleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlere katıldı.
Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, yılbaşı dolayısıyla kolluk kuvvetleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlere katıldı.
Kaymakam Demirkol, ilçe halkının ve tüm dünyanın 2021 yılını karşılamaya hazırlandığı saatlerde ilçe genelinde tüm yurtta getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yürütülen uygulama ve denetimlere iştirak etti. Kaymakam Demirkol, sahada görev yapan polis ve jandarma teşkilatı mensubu kolluk kuvvetlerinin yeni yılını kutlarken, ekiplerle beraber durdurulan araçlarda denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde, sürücüler ile araç içerisindekilerin muafiyetinin olup olmadığı kontrol edilirken, GBT sorgulamaları da yapıldı. - KONYA
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