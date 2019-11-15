Hüyük ilçesinde, "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.



İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu'ndaki etkinliğin konuşmacısı Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu oldu.

Poçanoğlu konuşmasında, "Peygamber Efendimiz, numune-i imtisalimizdir. O'nun şemaili dünyanın görmediği ve başka göremeyeceği özellik ve güzelliklere sahiptir. Tarih, bir insan ve bir kitapla değişmiştir. Evlilik ve aile kurmak ise mü'minlere rahmettir, aile bağı Allah korkusu üzerine kurulmalıdır. Aile olmak ümmet olmak demektir." dedi.

Programa, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, çevre ilçelerin müftüleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.