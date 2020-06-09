Hüyük'te yayla seracılığı yaygınlaşıyor - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde yayla seracılığının artan devlet destekleriyle giderek yaygınlaştığı bildirildi.



Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, hedeflerinin organik çilek üretiminin merkezi olan Hüyük ilçesini yayla seracılığında da bir adım öne çıkarmak olduğunu dile getirdi.



Tingiş, Hüyük ilçesinde devlet desteğiyle bu yıl içerisinde yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda sıfır sera kurduklarını, son olarak 10 seranın da kurulumunun yapılarak ilçede çiftçilere teslim ettiklerini belirtti.

Bu seraların çiftçiler tarafından tarımsal faaliyetlerde kullanılmaya başlandığını vurgulayan Tingiş, Hüyük'te özellikle Tolca ve Kıreli gibi mahallelerde yaşayan üreticilerden de çok yoğun bir sera talebi aldıklarını da aktararak, "Bölgedeki yayla seracılığının gelişip daha da yaygınlaşmasındaki desteklerinden dolayı devletimize, ilgili kurumlarımıza, bölge milletvekilimiz Gülay Samancı, Kaymakamımız Dilara Şenoğlu hanımefendi ve İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem'e sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.



Çiftçi Kenan Çiğdem de devlet desteği ile kurulan serada örtü altı sebze ürünlerinin ekimini yaptığını belirterek, "Burada ilçe yöneticileri olarak çok dinamik bir ekip var ve tarımsal faaliyetlerde hepsi el ele vererek çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Kurulan bu seramda domates ve salatalık ektim, kavunu da denemek istiyorum. Ayrıca, sera alanı dışındaki bahçemde sarımsağından fasulyesine kadar birçok ürün yetiştirmeye çalışıyorum. Ayrıca, ceviz ağaçlarımız da var, ceviz üretimi de yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.