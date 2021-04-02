Huzur ortamıyla Şemdinli'de bir ilk gerçekleşti - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde huzur ortamıyla birlikte ilkler gerçekleşmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede yürüttüğü başarılı operasyonlarla Şemdinli halkı huzurlu günlerini yaşıyor. Huzurun sağlanmasıyla Fizyoterapist Seher Cevizci Avci öncülüğünde Şemdinli'de ilk "Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Merkezi" açıldı. Açılış kurdelesini İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin ve Fizyoterapist Seher Cevizci Avci ile çok sayıda davetlinin katılımıyla kesildi. Açılışta konuşan Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, sağlıklı yaşam için önemli bir merkez olan işletmenin hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini temenni etti.

Fizyoterapist Seher Cevizci Avci ise açılışa katılan herkese teşekkür ederek, "Şemdinlimiz için inşallah hayırlı olur. Fizyoterapi; çeşitli hastalık, sakatlık, travma ve yaşlılığa bağlı olarak bireylerde gelişen fonksiyon bozukluklarında temel tedavi yöntemlerinden biri olarak uygulanır. Bunun yanında yaralanma, hastalık, engel durumu, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında da hekimin tanısına göre fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti vereceğiz. Bununla ilgili ölçme ve değerlendirme testleri gerçekleştirdikten sonra tedavi programı planlayarak uygulayacağız. Bizim mesleğimiz genelde insanların yaşamlarını kolaylaştırmak adına çeşitli tedavi yöntemlerinin uygulandığı, hayat standartlarını arttırıldığı bir meslektir" şeklinde konuştu. - HAKKARİ