Son Dakika Haberleri: HUZUREVİ YANGININDA KEDİLERİ KURTARIRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ... ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
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HUZUREVİ YANGININDA KEDİLERİ KURTARIRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ... ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

1 saat önce

SULTANGAZİ'de huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez (72) odasında ölü bulundu.

HUZUREVİ YANGININDA KEDİLERİ KURTARIRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ... ODASINDA ÖLÜ BULUNDU, System.String[]
SULTANGAZİ'de huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez (72) odasında ölü bulundu. Söylemez geçen yıl huzurevinde çıkan yangında kedileri kurtarırken kameralara yansımıştı.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Bir süredir huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez dün kaldığı odada hareketsiz yatarken bulundu. Görevliler tarafından yapılan kontrolde Mehmet Yavuz Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Görevliler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri bir süre Söylemez'in odasında inceleme yaptı. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Yavuz Söylemez'in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BESLEDİĞİ KEDİLER SAHİPSİZ KALDI
5 yıldır huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez kedileri çok seviyordu.  Huzurevi çevresinde kedi besleyen Söylemez, 28 Eylül 2018'e huzurevinde çıkan yangında hayatını tehlikeye atarak beslediği kedileri kurtarmıştı . Söylemez o gün kameralara da yansımıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Polisten ve ambulanstan detaylar
-Huzurevinden detaylar
-Olay yeri inceleme polisleri detaylar
-Mehmet Yavuz Söylemez'in kedilerinden detaylar
-28 Eylül 2018 tarihli olayla ilgili arşiv çıkarılacak
-Genel ve detaylar

ARŞİV
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-İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları
-Yanan binadan ayrıntılar
-Yavru kedinin kurtarılması
- Yavuz Mehmet Söylemez ile röportaj
-Kurtarılan yavru kedi



Eylül, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:45 Kaynak: DHA
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