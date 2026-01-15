Huzurevinde Hediyelik Eşyalar Yapan Yaşlı Adam

BURDUR'da Yaşar Şeker (75) kaldığı huzurevindeki atölyesinde epoksi malzemeden yaptığı süs eşyalarını isteyene hediye ediyor. Yaşar Şeker, "Kim isterse hediye ediyorum, para karşılığı satmıyorum. Bundan mutluluk duyuyorum" dedi.

Bir süredir Hilmi- Hafize Evin Huzurevi'nde hayatını sürdüren Yaşar Şeker, kendisine tahsis edilen 50 metrekarelik odada süs eşyaları yapmaya başladı. Gaziantep'te doğduğunu ve uzun süre ayakkabı üreticiliği yaptığını anlatan Yaşar Şeker, "Babam beni 6 yaşında arkadaşının yanına çıraklığa verdi. Günümüze gelinceye kadar ayakkabı sektörünün içerisindeydim. Yaklaşık 30 yıl önce bir makine aldım ve poliüretana geçiş yaptım. Yüzleri deri, altı poliüretan ayakkabı yaptım" dedi.

Huzurevinde hobi amaçlı epoksi malzemelerden hediyelik eşyalar ürettiğini kaydeden Yaşar Şeker, "Kim isterse hediye ediyorum, para karşılığı satmıyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. 'Veren el, alan elden makbuldür' diye bir söz vardır, ben de sürekli vermek istiyorum. Buradan memnunum, herhangi bir sıkıntım yok. Ölene kadar bu işe devam edeceğim. Burada bana özel 50 metrekarelik bir oda tahsis ettiler. Bazı malzemeleri kendim alıyorum, bazıları huzurevi müdürlüğü tarafından alınıyor. Bazen günde 1- 2 saat burada çalışıyorum. Hediyelik eşyalar yapıyorum" diye konuştu. Yaşar Şeker, atölyede yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını işlediği eserini kendisine hediye etmek istediğini de belirtti.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,