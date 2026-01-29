Huzurevinde Korkunç Cinayet - Son Dakika
Huzurevinde Korkunç Cinayet

29.01.2026 09:08
Antalya'da huzurevinde 3 kişiyi bıçakla öldüren İzzettin Süğüt, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

Antalya'da yaklaşık 4,5 yıldır kaldığı huzurevinden hakkında tutulan tutanak nedeniyle çıkartılacağı gün 3 kişiyi meyve bıçağıyla öldürmekten yargılanan sanık, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Olay, 3 Mayıs 2024 günü saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde bulunan Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. Yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt (65), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen huzurevi sakini Selçuk Goncegül'e (73) gece uykuda meyve bıçağıyla saldırdı. Gürültüleri duyup odaya gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) de bıçaklayan Süğüt, yangın merdiveninden kaçtı. İhbar üzerine huzurevine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ahmet Özdemirel de ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan İzzettin Süğüt'ü Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Huzurevinde yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında tutanak tutulduğu, tahliye süresi uzatılan odasından o gün çıkışının kesinleştiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesi ile İzzettin Süğüt'ün peşinden gittiği anlar yer aldı.

"Kendimden geçtim"

Sanık İzzettin Süğüt, ilk duruşmada verdiği beyanında huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını iddia ederek, "Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu, televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

İndirim uygulanmadı

Davanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık İzzettin Süğüt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Süğüt'ün Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı tasarlayarak, Ahmet Özdemirel'i ise canavarca hislerle öldürdüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Karar duruşmasında beraatını ve tahliyesini isteyen sanık hakkında mahkeme heyeti, tasarlayarak ve canavarca hislerle kasten öldürme suçundan 3 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın lehine herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı. - ANTALYA

