Hyundai Assan'da atama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hyundai Assan'da atama - Son Dakika

Hyundai Assan'da atama

6 saat önce

Hyundai Assan'da Yurtiçi Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür koltuğuna şirkette uzun yıllar deneyimi olan Murat Berkel oturdu.

Hyundai Assan'da atama, System.String[]

Hyundai Assan'da Yurtiçi Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür koltuğuna şirkette uzun yıllar deneyimi olan Murat Berkel oturdu.

Hyundai Assan açıklamasına göre, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin Yurtiçi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü, markaya uzun yıllar hizmet eden Murat Berkel oldu.

Yeni görevine 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlayacak olan Murat Berkel, 21 yıldan fazla bir süredir Hyundai Assan'da görev alıyor.

Berkel, Hyundai Assan'daki çalışma hayatına 1998 yılında Filo ve Özel Satışlar Uzmanı olarak başlarken daha sonra 2014 yılına kadar Satış ve Satış Sonrası birimlerinin çeşitli kademelerinde görevine devam etti.

Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015 yılında terfi alan Berkel, yılların vermiş olduğu tecrübesini şimdi de Hyundai Assan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdürü olarak en üst seviyeye taşıyor. Hyundai'nin modellerindeki kalitesine ve imajına sadık kalarak daha yaratıcı ve rekabetçi işlere imzasını atması beklenen Murat Berkel, aynı zamanda pazarlama ve satış sonrası hizmetlerde de etkili olmayı hedefliyor.


City College of London'da İşletme ve Finans ön lisansını tamamladıktan sonra Newport Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Murat Berkel, evli ve iki çocuk babası.

Hyundai Assan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu
Son dakika: Kasım ayında dış ticaret açığı 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi Nissan'ın eski CEO'su Ghosn, ev hapsinde bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçtı Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ilk aşk pozu geldi

Son Dakika Haberleri
20:56 Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu - Son Dakika
20:56 Düzce'de cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
20:55 Kırklareli Valisi Bilgin, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti - Son Dakika
20:54 Filistin İstatistik Merkezi: Dünya genelinde 13 milyondan fazla Filistinli yaşıyor - Son Dakika
20:53 Genç kızın ölümüne ilişkin yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:58:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hyundai Assan'da atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]