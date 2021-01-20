Hyundai'nin Türkiye'de üreteceği Bayon yüzünü gösterdi - Son Dakika

Hyundai'nin Türkiye'de üreteceği Bayon yüzünü gösterdi

20.01.2021 11:14
Hyundai'nin Türkiye'de üreteceği Bayon yüzünü gösterdi, System.String[]

Hyundai Assan İzmit fabrikasında üretilecek yerli crossover SUV model Bayon’un tasarımı hakkında ipuçları taşıyan görseller paylaşıldı.

Hyundai Assan İzmit fabrikasında üretilecek yerli crossover SUV model Bayon'un tasarımı hakkında ipuçları taşıyan görseller paylaşıldı.

Bir kısmı karanlıkta kalmış görsellerde dahi aracın yüksek teknoloji ürünü bir tasarıma sahip olduğu ilk bakışta anlaşılıyor.

Hyundai, Bayon'un duygusal değeri yüksek bir tasarımla yenilikçi çözümleri birleştirdiğini ve aynı zamanda Sensuous Sportiness tasarım felsefesinin son ürünü olduğunu vurguluyor. Ön kısımda yer alan bant şeklindeki hava girişi ve dar gündüz sürüş LED lambaları, otomobile genişlik hissiyatı kazandırıyor. Geniş ızgara ise alt kısma doğru yayılarak otomobile oldukça güçlü bir duruş sağlıyor.

Farlar ise gündüz sürüş LED lambalarından ayrı bir yerde konumlandırılarak ön tarafa benzersiz bir aydınlatma mimarisi oluşturuyor.

Otomobilin arka bölümünde de benzer bir görünüm bulunuyor. Fren lambaları, ince kırmızı bir çizgi ile birbirine bağlanmış ok görüntüsü oluştururken aynı zamanda otomobilin yan kısmına doğru taşmaya devam ediyor. Arka bölümü daha estetik ve çarpıcı hale getiren bu tasarım özelliği, otomobilin geniş görünmesinini de sağlamış oluyor.

Önümüzdeki haftalarda hakkında daha fazla detaylı bilginin paylaşılacağı Hyundai Bayon, 2021'in ilk yarısında İzmit'te üretilerek Türkiye ve Avrupa'da satışa sunulacak.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Hyundai'nin Türkiye'de üreteceği Bayon yüzünü gösterdi - Son Dakika


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