Hz. Adem ve Havva'nın yaşadığına inanılan İrem Bağları'na ziyaretçi akını - Son Dakika

IĞDIR'ın Melekli beldesinde Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yaşadığı ve Hazreti Nuh'tan kaldığına inanılan meyve ağaçlarının yer aldığına inanılan İrem Bağları, doğal güzelliği ve yaban hayatıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Birçok yabani hayvan türünün yanı sıra çeşitli meyve ağaçlarının da bulunduğu İrem Bağları'na gelenler, hem fotoğraf çekiliyor hem de efsanelere konu olan yerleri geziyor.

Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'ndan fışkıran lavlar sonucu çölleşen bölgede onlarca farklı bitki türü ve ağaçlardan oluşan İrem Bağları, yüzlerce dönüm arazisi ile bölgeye hayat veriyor. Kayısı, elma, şeftali, üzüm, kiraz, mısır başta olmak üzere birçok meyve ve sebze bağlarını barındırmasının yanı sıra yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapan İrem Bağları, yılın 4 mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor. Sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşü oluşturduğu bölgeye gelen vatandaşlar hem fotoğraf çekiliyor hem de efsanelere konu olan bağları geziyor. Hazreti Adem ile Havva'nın yaşadığına inanılan İrem Bağları, mitolojik efsanelere de konu oldu. Ağrı Dağı'nın eteklerinde kurulu bu yeşil vadi çölün ortasında bir vahayı andırıyor, Yöre halkı, bu yeşil vadide bulunan birçok doğal meyve ağacının Hazreti Nuh'tan kaldığına inanıyor.