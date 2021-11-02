Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan videoları arasında yer alan ancak daha sonra internet ortamından silinen Hz. Hızır videosu yeniden gündem oldu. 2017 yılında bir kişi tarafından yeniden internet ortamına yüklenen videoda, market sahibiyle ile Hz. Hızır olduğu belirtilen adamın konuşmaları yer alıyor.
Bir anda markete giren ve ürün almak isteyen vatandaş, market sahibine yönelik, "Beni tanıdın mı? Kime benzettin, çıkaramıyor musun?" gibi ifadeler kullanıyor. Ardından ise "Allah işini rast getirsin" diye dua ediyor. İkili arasındaki diyalog bir süre daha devam ediyor.
Videonun devamında ise Hızır olduğu belirtilen kişi, market sahibine yönelik "Allah şifa ve güzellik versin" diyerek dua etmeye başlıyor. Market sahibi de henüz yaşadıklarının şokunu atlatamadığı için uzun süre karşısındaki adama baka kalıyor.
Video, yayınlandığı dönem çok konuşulmuş ancak bazı kişiler videodaki kişinin Hz. Hızır olmadığını söylemişti. Hz. Hızır olduğunu savunanların tezi ise Hz. Hızır'ın insanlara görünme şekli ile videodaki adamın benzerliği.
Hz. Hızır'ın insanları şu şekilde ziyaret ettiğine inanılıyor:
"Onun ak saçlı, nur yüzlü, sakallı yaşlı bir adam veya dilenci, fakir kılığında göründüğüne inanılıyor. O zor durumdaki insanlara yardım etmesi, iyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandırması, berekete ve bolluğa kavuşturması gibi özelliklerle biliniyor."
Hz. Hızır (A.S) Hz. Musa döneminde yaşamıştır. Hadır ve Hızır olarak da bilinmektedir. Hz. Hızır (A.S) Arapça kökenli bir isimdir. Hz. Musa döneminde yaşamış olan Hz. Hızır (A.S) kendisine ilahi bilgi ve hikmet öğretilmiş olan kişi olarak bilinmektedir. Hadır isminin anlamı yeşilliği bol yer anlamına gelmektedir.
Son Dakika › Güncel › Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! - Son Dakika