Hz. Mevlana'nın Konya'ya Gelişinin 791. Yıl Dönümüne Doğru

Büyük Türk düşünürü ve mutasavvıf Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 791. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Büyük Türk düşünürü ve mutasavvıf Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 791. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Teşrif-i Konya karşılama törenlerinin, ney dinletisi ve Mesnevi sohbeti eşliğinde Rumi Özel Tren Seferi ile başlayacağı belirtildi.



Katılımcılara trende ney dinletisi ve Mesnevi sohbetinin eşlik edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya yürüyüşlerinin temsili olarak Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılanmalarıyla başlayacak etkinlikler, Şems-i Tebriz-i Türbesi'nden Mevlana Türbesi'ne yapılacak 'Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü' ve Mevlana'nın sandukası başında 'Gülbank' duasıyla devam edecek. Medya, spor, ilim ve kültür dünyasından davetlilerin katılacağı Teşrif-i Konya kutlamaları kapsamında, sema gösterisi, Vuslat isimli tiyatro oyunu ve mistik müzikte dünya çapında üne sahip üç kardeşten oluşan Filistinli Le Trio Joubran grubunun konseri de yer alacak. 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında ebru, seramik, resim sergileri, Sokakta Sanat gibi etkinliklerin de yer alacağı kutlamalar, ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen Sufisin Sufi Sinema Günleriyle sona erecek."



Açıklamalarında ifadelerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın, Mevlana ve ailesinin gelmesiyle ilim, sevgi ve hoşgörünün merkezi haline geldiğini söyledi.



Konya'nın sekiz asır önce Hazreti Mevlana ve ailesini kucakladığını belirten Altay, şöyle konuştu:



"Selçuklu döneminden Horasan'dan Endülüs'e uzanan, geniş İslam coğrafyasının en kıymetli ilim, felsefe ve sanat merkezlerinden biri olan Konya, Hazreti Mevlana ve ailesinin teşrifleriyle nice Hak dostunu bağrına basmış ve daha büyük önem kazanmıştır. Düşünce ve eserleriyle Anadolu'ya sevgi, barış ve kardeşliği getiren hak aşığı büyük düşünür Mevlana'nın şehrimize gelişini 791 yıl sonra yeniden yaşatacağız."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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