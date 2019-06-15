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I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

4 saat önce

TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nın ikinci gününde, anime, film ve oyun karakterlerinin kostümlerine bürünen "cosplayerlar", çevrimiçi bilgisayar oyunları ve e-spor etkinlikleri renkli görüntüler oluşturdu.

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I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nın ikinci gününde, anime, film ve oyun karakterlerinin kostümlerine bürünen "cosplayerlar", çevrimiçi bilgisayar oyunları ve e-spor etkinlikleri renkli görüntüler oluşturdu.
Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı ikinci gününde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde çeşitli etkinlikler ve sahne gösterileriyle devam etti.
Fuarda düzenlenen oturumlar ile teknoloji firmalarının ürünlerini sergilediği stantlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Çevrimiçi bilgisayar oyunları Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) ile League of Legends'in (LoL) turnuvaları nedeniyle e-spor oyun alanında rekabet heyecanı yaşandı.
Gözler "cosplayer"lardaydı
Fuarda, anime, film ve oyun karakterlerinin kostümlerine bürünen "cosplayer"lar yarın gerçekleştirilecek Cosplay Turnuvası finali öncesi hazırlıklarını tamamladı. Renkli ve değişik kostümler giyen cosplay yarışmacıları, I-TECH ziyaretçilerinin ilgisiyle karşılaştı.
Youtuber Orkun Işıtmak da organizasyon kapsamında ziyaretçilerden gelen soruları yanıtladı.
Fuar, yarınki etkinliklerle sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:15 Kaynak: AA
Ekonomi
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