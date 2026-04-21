IBAN dolandırıcılığı alarmı: Mağdurlar da ceza alabiliyor

Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Avukat Ahmet Karaca, son dönemde artan IBAN dolandırıcılığı vakalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Dolandırıcılık çetelerinin para transferlerinde IBAN ve finansal kurum hesaplarını aktif şekilde kullandığını belirten Karaca, bu yöntemlerin birçok kişiyi farkında olmadan sürecin parçası haline getirdiğini ifade etti.

MAĞDURLAR DA RİSK ALTINDA

Karaca, dolandırıcılık kapsamında bazı kişilerin hesaplarına gelen paralar nedeniyle mağdur olmalarına rağmen ceza alabildiğini söyledi. Yakın gelecekte bu kişiler için bir af düzenlemesinin gündemde olmadığını da vurgulayan Karaca, vatandaşların hesap hareketleri konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

SORUŞTURMALARDA KRİTİK SORUN

Soruşturma süreçlerine de değinen Karaca, en büyük sıkıntının savcılık aşamasında etkin soruşturma yürütülememesi olduğunu ifade etti. Öte yandan dolandırıcıların parayı kripto borsalarına ya da soğuk cüzdanlara aktarsa bile bu işlemlerin teknik olarak tespit edilebildiğini sözlerine ekledi.