IBAN Mağduru Genç, 16 Yıl Hapis Cezası Aldı
IBAN Mağduru Genç, 16 Yıl Hapis Cezası Aldı

IBAN Mağduru Genç, 16 Yıl Hapis Cezası Aldı
01.02.2026 13:39
Ankara'da IBAN numarasını veren İbrahim Doğan, dolandırıcılık suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası aldı.

ANKARA'da IBAN numarasını arkadaşına veren İbrahim Doğan (24) hakkında, 'Dolandırıcılık' suçundan 4 ayrı dava açıldı. Yargılama sonucu 16 yıl hapis cezası alan Doğan, 1,5 yıldır cezaevinde.

Ankara'da 2022 yılında IBAN numarasını arkadaşına veren İbrahim Doğan, hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan açılan 4 ayrı dava sonucu 16 yıl hapis cezası aldı. Hakkında yeni dosyalar da açılan Doğan, 2024'ten bu yana cezaevinde. Ailesi, Doğan'ın arkadaşına güvendiği için mağdur olduğunu söyledi. Oğlunun askerden döndükten sonra IBAN mağduru olduğunu söyleyen Fatma Doğan, "Parkta otururken arkadaşı kartının olmadığını söyleyerek oğlumdan hesabına para atıp çekmesini istiyor. Oğlum da iyi niyetle 'tamam' diyor. Parayı çekip ona veriyor, birkaç defa yine tekrarlıyor. Oğlum 4 defasında para çekip veriyor. Ondan sonra polis bize geldi. Bizim bilgimiz yoktu. Oğlumu sordular, ifadeye çağırdılar. Oğlum ifadeye gittiği zaman öğrendik bunun bir dolandırıcılık parası olduğunu. Biz şu anda IBAN mağduruyuz. Askerden gelmişti, işine gücüne bakacak zamandaydı, mağdur oldu. Şu anda 4 dosyadan 16 yıl ceza aldı. 1,5 yıldır da cezaevinde. Bizi duymalarını istiyoruz, biz uzlaşma istiyoruz. Mağdurların parasını olmayan paradan ödedik, borç harç. Benim evladım yandı, bir yandan daha evlatlarımız yanıyor. Bu işin sonu yok. Arkasını araştırmalarını istiyorum. 5 bin lira, 4 bin lira, 900 TL, gelen para budur. Yani bunları da biz ödedik, mağdur parası yok. Biz kamudan 16 yıl ceza aldık" dedi.

'25 BİN LİRALIK BİR MEBLAĞ İÇİN ÖMRÜ GİTTİ'

Oğlunu mağdur eden arkadaşının da tutuklu olduğunu söyleyen Doğan, "O, 110 yılla yargılanıyor. Çünkü çok gencimizi mağdur etmiş. Benim çocuğum da içinde. 'Okulumu tamamlarım, üniversiteye giderim' diye düşünüyordu. Hayalleri suya düştü. Biz karakol, mahkeme hiçbir şey bilmezken bu duruma düştük. 25 bin liralık bir meblağ için ömrü gitti, hayatı gitti. Ben o parayı ödedim. Mağdurlar şikayetini aldı. Artık çocuğumuzun bitişini de izliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ADALET KOMİSYONU İLE GÖRÜŞMELER YAPIYORUM'

İbrahim Doğan'ın avukatı Mehmet Doğrudoğan, halk arasında 'patates hat' olarak nitelendirilen hatlarla, asıl dolandırıcıların yurt dışından insanlara ulaştığını söyleyerek, "Lakin mağdurların dosyaları açıldığı vakit, hakimler kendilerine muhatap bulamıyor. Çünkü asıl dolandırıcılar yurt dışında. Bu sebeple IBAN mağdurlarına ceza veriliyor. Cezaları IBAN sahipleri alıyor. Müvekkilim İbrahim Doğan da arkadaşının üzerine atılı bir suç olmasına rağmen kendisi bu mağduriyeti yaşamıştır. Aynı zamanda dosyalar hala açılmaya devam etmektedir. Bu mağduriyetlerin düzeltilmesi açısından Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 253'üncü maddesinin düzenlenmesi şarttır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu (TCK) 158'inci maddesinin H ve L bentlerinde yer alan 3 yıldan 10 yıla, 4 yıldan 10 yıla kadar olan cezaların da son derece ağır olduğu aşikardır. Çünkü bu insanlar suç işlememiştir. Kandırılarak, iradeleri sakatlanarak hareket etmişlerdir. Bundan ötürü TCK 158'in uzlaşma kapsamına alınmasını talep etmekteyiz. Müvekkilim gibi çok sayıda mağdur vardır. Ben ve diğer meslektaşlarım da bu konuda yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Sık sık Meclis'e gidiyorum. Orada Adalet Komisyonu ile görüşmeler yapıyorum. Bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Türkiye'nin farklı illerinde insanların bir gecede 5-6 dosyası açılabilmektedir ve bu kişiler ağır cezada yargılanmaktadır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi açısından uzlaşmanın şart olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

