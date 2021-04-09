İBB BAŞKANI İMAMOĞLU FİDAN ÜRETİM TESİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

Uğur ŞAHİNİSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSTAÇ Katı Atık Merkezi'nde atıl durumdayken yenilenerek tekrar faaliyete geçirilen fidan üretim tesisinin açılışını yaptı.

İSTAÇ Katı Atık Merkezi'nde atıl durumda olan sera tesisi İBB tarafından yenilenerek Fidan Üretim Tesisi olarak üretime geçti. Bugün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı yapılan tesis, enerji tasarruflu olmasıyla dikkat çekiyor. Seranın ısıtılması için gereken enerji, atıkların geri dönüşümünden kazanılıyor. Bu geri dönüşüm sayesinde tesiste yılın 12 ayı üretim yapılabiliyor. Şubat ayında biten bakım ve onarım çalışmaları sonrasında üç domates, bir sivri biber ve bir patlıcan fidesi çeşidi yetiştirildi. Yetiştirilen fideler, 10 Nisan'dan itibaren İstanbullu çiftçilere hibe edilecek.

FİDAN ÜRETİMİ HEDEFİ 20 BİN TON

Fide dağıtımlarının 30 Mayıs itibariyle tamamlanacağını belirten Başkan İmamoğlu, 'Geçen senenin 16 bin ton civarındaki üretimi, bu sene 20 bin tona çıkacak. Bunu da büyütmek istiyoruz. Yaklaşık 10 milyon TL'ye varan bir maliyetten bahsediyoruz. Burada destekten faydalanan 15 ilçemiz var, 111 muhtarlığımız var, 111 mahalleye bu desteği veriyoruz dedi.

Tesiste yetiştirilen domates, biber ve patlıcan fideleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'ndeki çiftçilere gönderildi.