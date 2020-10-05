İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde - Son Dakika

İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde

- İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde Fatih Sultan Mehmet tablosunun tanıtımı yapıldı İBB tarafından Londra'daki müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun basın mensuplarına yönelik gösterimi yapıldı.

- İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde

Fatih Sultan Mehmet tablosunun tanıtımı yapıldı

İSTANBUL - İBB tarafından Londra'daki müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun basın mensuplarına yönelik gösterimi yapıldı. Tanıtımda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, idealinin Bellini'nin diğer iki tablosunu da Türkiye'ye getirerek üçünü yan yana dünyaya tanıtmak olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti 1453'te fetheden Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan orijinal tabloyu, Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonunda, geçtiğimiz 25 Haziran'da gerçekleştirilen müzayedede satın almıştı. Tablo, yaklaşık 2 aylık sürecin ardından, 26 Ağustos'ta yuvasına dönmüş, İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında özel olarak tasarlanan depoda dinlenmeye alınmıştı. Daha önce ön gösterimi yapılan tablonun halka gösterimi açılmadan basın mensuplarına tanıtıldı. Tanıtım toplantısına çok sayıda gazeteci katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıtım kapsamında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İBB, tablo için tam güvenlikli, iklimlendirmeli özel korumalı depo alanı oluşturdu. Depo alanına, üç özel korumalı hava sızdırmaz kapıdan geçilerek girilebiliyor. Alanda ayrıca, tablonun saklanma koşullarını sağlayacak şekilde özel iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem bulunuyor. Yarından itibaren halkın ziyaretine açılacak olan tablo 2 ay boyunca sergide kalacak. Daha sonra ise bakımları yapılmak üzere ziyarete kapatılacak.

Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan bir tabloyu ülkeye kazandırdıklarını bir kez daha belirten Başkan İmamoğlu, "Çok gururluyuz. Kimisine göre tabloda yer alan diğer kişi Cem Sultan. Ben ne hissediyorum derseniz ben de karşısında Cem Sultan'ı görüyorum. Sanki baba oğul buluşması gibi bir şey. Yarın itibariyle vatandaşlarımıza bu salonu açacağız. Tedbirlere uyarak vatandaşlarımızı alacağız. En üst koruma tedbirleri alındı. 2 ay boyunca sergilenecek. Daha sonra tekrar korumaya alınacak. Tablo ahşap bir plakanın üzerine yapılmış. Tablonun ortasında bir çizgi var. Bu çizginin de oluşması zamanla ahşabın oynamasıdır. Müthiş bir korunma söz konusudur. Bizim idealimiz, geçici de olsa diğer 2 tabloyu da buraya getirerek üçünü yan yana dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ise açıklamasında, "Tablonun eksper raporunda Bellini'nin atölyesinden çıktığını görüyoruz. Alanında uzman 12 ayrı akademisyenle inceleme yaptık. Biz sanat tarihi ile bilimsel camiaya tartıştırmak için de bir ortam oluşturduk. Bundan sonra bilimsel camiada detaylı olarak incelenecek" açıklamasına yer verdi.

İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde
İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde
İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde
İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, Ekrem İmamoğlu, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde - Son Dakika

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