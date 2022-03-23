İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi - Son Dakika
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İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi

23.03.2022 16:21
İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Edirne'de düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Edirne'de düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'den İstanbul'u fethe çıkışının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sarayiçi'nde program düzenlendi.

"Fetih Yürüyüşü" rüzgar nedeniyle iptal edilirken, İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Fatih Sultan Mehmet heykelinin önünde mehter marşları seslendirdi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Edirneli Mehmet'in İstanbul'un fethini Edirne'de planladığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u fetih için 23 Mart 1453'te Edirne'den ordusuyla yola çıktığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"29 Mayıs 1453'te de İstanbul'un fethini gerçekleştirerek, Peygamberimizin de iltifatına mazhar olmuştu. 29 Mayıs'ta gerçekleştirdiği bu fetihle insanlık tarihinde bir çağı kapatıp bir çağın açılışını yapmıştır.

Bugün başlattığımız Fatih'in kutlu yürüyüş, kutlu destan mücadelesi umuyorum ki gelecek yıllarda da gelenekselleşir. İstanbul'un fethinin başlangıç tarihi olan 23 Mart'ta buradan yola çıkış ve 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethiyle sona eren bu büyük yürüyüş, her yıl gençlerimiz, torunlarımız ve gelecek nesiller tarafından kutlanarak dilden dile, gönülden gönüle aktarılarak sonsuza kadar yaşar."

İstanbullularla Edirnelilerin birçok etkinlikte buluşacağını dile getiren Gürkan, İBB Kent Orkestrası ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gürkan'ın konuşmasının ardından İmamoğlu'nun video mesajı büyük ekranda izlendi.

İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Saraçlar Caddesi'nde de konser verecek.

İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi
İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi
İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi
İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Konser, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi - Son Dakika


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