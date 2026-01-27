İBB Kreşinde Taciz İddiası

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin "İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı 'kreşlerinde', başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB'ye ait ruhsatsız 'çocuk etkinlik merkezinde', istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir. Söz konusu iddialar Bakanlığımıza ve yargıya intikal etmiştir. Yargı süreci devam etmekte olup; İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı 'kreşlerinde', başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Böylesine hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir konuda, siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerekirken ve iddialar bu kadar ciddiyken, kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilemek yerine konunun siyasi polemiklere çekilmesi kabul edilemez. Oysa yapılması gereken son derece açıktı: Bu kurumları daha en baştan çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlamak. Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez. Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir. Bu vakalar görmezden gelinemez. Üzeri örtülemez. Normalleştirilemez. Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.