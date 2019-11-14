Son Dakika Haberleri: İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı
Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı - Son Dakika

İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.

İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.

Kasım ayı meclis toplantılarının ikinci oturumu meclis birinci başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında yapıldı. Toplantıda 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı. Onaylanan bütçelere göre en düşüğü 41 milyon 500 bin TL ile Adalar Belediyesi'nin oldu. En yüksek bütçe ise 802 milyon 252 bin TL ile Esenyurt Belediyesi'nin oldu. Toplantıda oylanan 226 madde kabul edilerek yasalaştı. Gümüşdağ, oylamaların ardından meclisi 27 Kasım'da toplanmak üzere kapattı.


- İstanbul
Göksel Gümüşdağ, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:36 Kaynak: DHA
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