İBB önünde kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB önünde kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika

İBB önünde kendini yakmaya çalıştı

13 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gelen bir kişi, Şişli'de tezgahı elinden alındığı gerekçesiyle üzerine tiner dökerek kendisini yakmak istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gelen bir kişi, Şişli'de tezgahı elinden alındığı gerekçesiyle üzerine tiner dökerek kendisini yakmak istedi. Bir süre polis tarafından ikna edilen vatandaş, İBB binasına alındı.

Olay, saat 23.50 sularında Fatih'teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Şişli'de zabıta tarafından tezgahı elinden alındığını ileri süren vatandaş, elinde bir tiner şişesiyle İBB önüne geldi. Şahıs daha sonra tineri üzerine döküp, bağırarak kendini yakacağını söyledi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Daha sonra üzeri aranan şahıs, polis ve güvenlik görevlilerince İBB binasına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İBB önünde kendini yakmaya çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada
Ekmeğe zam yapmayan İmamoğlu'na Fırıncılar Federasyonu'ndan ilginç tepki: Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır İmamoğlu, kreş vaadini hayata geçiriyor! Personel alımı için ilana çıkıldı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
08:15 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
08:08 Tayfun Erdoğan kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor Tayfun Erdoğan'ın biyografisi ve hayatı
08:08 Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam'ın sesi Belkıs değil benim
08:08 İzzet Yıldızhan'ın sahnesine para yağdı
08:08 Seçil Gür'den, Serdar Ortaç'a sürpriz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 09:09:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB önünde kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]