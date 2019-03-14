İbb, Tıp Bayramı'nı Karanfillerle Kutladı
49 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Beyaz Masa-Beyaz Karanfil ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını karanfillerle kutladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Halkla İlişkiler
Müdürlüğü'ne bağlı Beyaz Masa- Beyaz Karanfil
ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını karanfillerle kutladı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını unutmadı.
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Beyaz Masa-Beyaz Karanfil ekipleri İstanbul genelindeki devlet hastanelerini ziyaret etti. Beyaz Karanfil ekipleri, 10 bini aşkın doktor, hemşire ve sağlık çalışanının 14 Mart Tıp Bayramı'nı karanfiller ve özel hediyelerle kutladı.
Sağlık çalışanlarına İBB Başkanı Mevlüt Uysal
'ın selamını da ileten ekipler, onların şikayetlerini ve önerilerini dinledi.
Özel günlerinde hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren sağlık çalışanları, Uysal ve İBB ailesine teşekkürlerini sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:32 Kaynak: AA
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