İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

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İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı
21 dakika önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Kitaplığı da dahil İBB'ye ait tüm kütüphanelerin geçici süreyle kapatıldığını belirtti.
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