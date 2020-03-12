İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı

21 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Kitaplığı da dahil İBB'ye ait tüm kütüphanelerin geçici süreyle kapatıldığını belirtti.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
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