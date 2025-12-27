İBB Yılbaşında Ulaşımı Ücretsiz Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İBB Yılbaşında Ulaşımı Ücretsiz Yapacak

İBB Yılbaşında Ulaşımı Ücretsiz Yapacak
27.12.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz ve yılbaşı gecesi için ek seferler planlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1 Ocak'ta toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu ve yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla ek seferler konulduğunu bildirdi.

İSTANBUL'DA 1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İBB'den yapılan açıklamada, yılbaşında kentte güvenli, düzenli ve keyifli bir ortam sağlamak için kapsamlı önlemler alındığı, toplu ulaşımda ek seferler ve ücretsiz hizmet sağlanacağı, zabıta, itfaiye ve acil durum ekiplerinin de teyakkuzda olacağı belirtildi.

Belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vereceği aktarılan açıklamada, yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilaveten otobüs hatlarında 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplam 680 ek sefer icra edileceği ifade edildi.

EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Açıklamada, yolculuk talebine uygun olacak şekilde merkezi noktalarda yedek araçların hazır bulundurulacağına dikkati çekilerek, şöyle devam edildi: "31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul'a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek."

Zabıta Dairesi Başkanlığının 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar kent genelinde kapsamlı denetim ve tedbirler gerçekleştireceği, uygunsuzluk tespiti durumunda idari işlem uygulanacağı aktarılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığının da olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır durumda olacağı, acil yardım ve cankurtarma ekiplerinin sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca hizmet vereceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, İstanbul, Güvenlik, Belediye, İtfaiye, Yılbaşı, Zabıta, Güncel, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Yılbaşında Ulaşımı Ücretsiz Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis
Suudi Arabistan’dan Yemen’deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne hava saldırısı Suudi Arabistan'dan Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne hava saldırısı
Suudi Arabistan’da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu
Fotoğraftaki bir kişi, geçtiğimiz haftaların en tartışılan ismiydi Fotoğraftaki bir kişi, geçtiğimiz haftaların en tartışılan ismiydi
Emekliye promosyon yarışı kızıştı İşte en yüksek ödeme yapan bankalar Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar
Serenay Sarıkaya’dan sevgilisi Mert Demir’e romantik doğum günü kutlaması Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e romantik doğum günü kutlaması

17:41
İstanbul Esenyurt’ta işçi servisi şarampole yuvarlandı Ölü ve yaralılar var
İstanbul Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
16:35
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
16:19
Annesi Güllü’yü öldürmekten tutuklanan kızının uyuşturucu testi negatif çıktı
Annesi Güllü’yü öldürmekten tutuklanan kızının uyuşturucu testi negatif çıktı
15:46
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Tutuklu sanıklardan 3’ü tahliye edildi
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi
15:20
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan
15:15
Hatay’da 455 bininci konut teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 18:09:06. #7.11#
SON DAKİKA: İBB Yılbaşında Ulaşımı Ücretsiz Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.