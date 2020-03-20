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İbrahim Büyükak: Bir ara bir abi ensemden öptü. 'O nasıl sevgi abi? 'diyorum
6 saat önce
En büyük ihtiyacın sakin kalınması olduğunu belirten Büyükak, mutfakta yemek yapıp yapmadığı sorusuyla ilgili, "Çok beceriksizim. Çay bile yapamam" derken dışarı çıktığı zamanlarda ise fotoğraf çekilmek isteyenlerin çok olduğunu söyleyip "Bir ara bir abi ensemden öptü.
En büyük ihtiyacın sakin kalınması olduğunu belirten Büyükak, mutfakta yemek yapıp yapmadığı sorusuyla ilgili, "Çok beceriksizim. Çay bile yapamam" derken dışarı çıktığı zamanlarda ise fotoğraf çekilmek isteyenlerin çok olduğunu söyleyip "Bir ara bir abi ensemden öptü. 'O nasıl sevgi abi? 'diyorum. 'Seviyoruz' diyor. Bu süreçte daha dikkatli olmak lazım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:57
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