İbrahim Büyükak: Bir ara bir abi ensemden öptü. 'O nasıl sevgi abi? 'diyorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin İbrahim Büyükak: Bir ara bir abi ensemden öptü. 'O nasıl sevgi abi? 'diyorum - Son Dakika Magazin

İbrahim Büyükak: Bir ara bir abi ensemden öptü. 'O nasıl sevgi abi? 'diyorum

6 saat önce

En büyük ihtiyacın sakin kalınması olduğunu belirten Büyükak, mutfakta yemek yapıp yapmadığı sorusuyla ilgili, "Çok beceriksizim. Çay bile yapamam" derken dışarı çıktığı zamanlarda ise fotoğraf çekilmek isteyenlerin çok olduğunu söyleyip "Bir ara bir abi ensemden öptü.

İbrahim Büyükak: Bir ara bir abi ensemden öptü. 'O nasıl sevgi abi? 'diyorum, System.String[]

En büyük ihtiyacın sakin kalınması olduğunu belirten Büyükak, mutfakta yemek yapıp yapmadığı sorusuyla ilgili, "Çok beceriksizim. Çay bile yapamam" derken dışarı çıktığı zamanlarda ise fotoğraf çekilmek isteyenlerin çok olduğunu söyleyip "Bir ara bir abi ensemden öptü. 'O nasıl sevgi abi? 'diyorum. 'Seviyoruz' diyor. Bu süreçte daha dikkatli olmak lazım" dedi.

Çay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:57 

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