İbrahim Kalın'dan, Berat Albayrak'a 'teşekkür' mesajı - Son Dakika

İbrahim Kalın'dan, Berat Albayrak'a 'teşekkür' mesajı
10.11.2020 14:08
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Enerji ve ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atan sayın Berat Albayrak beye teşekkürlerimi sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan beye başarılar diliyorum" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Enerji ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atan sayın Berat Albayrak beye teşekkürlerimi sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan beye başarılar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji ve ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atan sayın Berat Albayrak beye teşekkürlerimi sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan beye başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Son Dakika Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika! Rusya lideri Putin: Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu Canlı yayında intihar teşebbüsünü takipçileri beğeni yaparak destekledi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu