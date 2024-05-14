İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı

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İstanbul Havalimanı'nda Dubai'den gelen İsrail uyruklu iki kişi, bebek arabasına gizlediği 73 kilo külçe altını Türkiye'ye sokmak isterken polisin dikkati sonucu yakalandı. Polisler şüphelendikleri yolcunun bebeğini sevme bahanesiyle bebek arabasını kontrol etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İsrail uyruklu yolcular polis ekipleri tarafından durduruldu ve altınlara el konuldu. Bir şüpheli serbest bırakılırken diğer şüpheli tutuklandı.

14.05.2024 12:57
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İstanbul Havalimanı'nda, bebek arabasına gizlenmiş halde kaçak yollardan yurda sokulmaya çalışılan 73 kilo külçe altın bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi

HAVALİMANI POLİSİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan tarihinde Dubai'den gelen M.Q. ve A.K.'yı yakın takibe aldı. İsrail uyruklu yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten alandan çıkışları güvenlik kameraları yardımıyla saniye saniye takip edildi. Dış Hatlar Genel Yolcu kapısından çıkan İsrail uyruklu yolcular polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst aramaları için x-ray alanına götürüldü.

Pusetin altına sakladılar! Bebek arabasının altından 73 kilo külçe altın çıktı

BEBEĞİ SEVME BAHANESİYLE ARABANIN ALTINI KONTROL ETTİLER

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri bebek arabasında bulunan çocuğu severken, ayağıyla da arabanın altını kontrol etti. Kontrol sırasında bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu belirlendi. Arabanın altındaki çantaları açan polis, Türkiye'ye kaçak yolla sokulmak istenilen her biri 1 kilo ağırlığında olan 73 adet külçe altın tespit etti.

Pusetin altına sakladılar! Bebek arabasının altından 73 kilo külçe altın çıktı

YABANCI UYRUKLU 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pusetin altına sakladılar! Bebek arabasının altından 73 kilo külçe altın çıktı
Pusetin altına sakladılar! Bebek arabasının altından 73 kilo külçe altın çıktı
Pusetin altına sakladılar! Bebek arabasının altından 73 kilo külçe altın çıktı
Pusetin altına sakladılar! Bebek arabasının altından 73 kilo külçe altın çıktı
Pusetin altına sakladılar! Bebek arabasının altından 73 kilo külçe altın çıktı
İstanbul Havalimanı\'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Engin: Biri kücük bi serveti vergisiz getirmeye kalkmış. Helal polise 8 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Yaklaşık iki yüz milyon TL kısa günün karı Allah dewlete millete zaval vermesin memur arkadaşların alnından opuyorum 7 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı - Son Dakika
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