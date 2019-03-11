İbrahim Kalın, İsmet Özel'i Hastanede Ziyaret Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kalp rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gören Türk edebiyatının önemli şairlerinden İsmet Özel'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, kalp rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gören Türk edebiyatının önemli şairlerinden İsmet Özel
'i ziyaret etti.
Kalın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde anjiyo yapılan ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi süren Özel'i hastanede ziyaret ederek, yetkililerden sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
İbrahim Kalın, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özel'in şu anda anda hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.
Haberi alır almaz geldiğini belirten Kalın, "Kendisine acil şifalar diliyoruz. Burada Cerrahpaşa'da rektörümüz, dekanımız, doktor arkadaşların hepsi yakın ilgi gösteriyorlar. Kendisinin en kısa sürede tedavisi için gerekli işlemler burada yapıldı, yapılıyor. Biz de güzel haberlerini bekliyoruz. Sağlığı her şeyden önemli. İnşallah kısa sürede tekrar sağlığına kavuşup buradan taburcu edilmesi tek arzumuz ve beklentimiz." ifadelerini kullandı.
Yakınlarının yanı sıra sevenleri ve okurları da şairi hastanede yalnız bırakmıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:37 Kaynak: AA
Usta Şair İsmet Özel, Kalp Krizi Geçirdi
Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı
Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık