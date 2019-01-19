Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "Mcgurk'un Türkiye'ye Karşı Suçlamaları Anlamsız"

İbrahim Kalın: "Mcgurk'un Türkiye'ye Karşı Suçlamaları Anlamsız"

54 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "McGurk'un Türkiye'ye karşı suçlamaları anlamsız" dedi.

İbrahim Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "McGurk'un Türkiye'ye karşı suçlamaları anlamsız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'yi suçlayan ABD'nin eski DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk açıklamalarına Twitter hesabından karşılık vererek, "Analizin saçma. Türkiye'ye karşı suçlamaların anlamsız. PKK propagandası yapıyorsun. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Asur ve diğerlerinin hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsun. Bu olmayacak" dedi.

ABD'nin eski DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye'nin Suriye'deki durumuyla ilgili açıklamasında, Türkiye'nin güvenilir partner olmadığını söylemişti. Türkiye'nin Suriye'de, aralarında aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini iddia eden McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) alternatif olamayacağını açıklamıştı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:14 Kaynak: İHA

Twitter, İbrahim Kalın, Türkiye, Politika
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