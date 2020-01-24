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İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın keyfi yerinde
6 saat önce
İkili alışveriş turunun ardından bir restoranda arkadaşları ile buluştu.
İkili alışveriş turunun ardından bir restoranda arkadaşları ile buluştu. Çiftin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:29
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