İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın keyfi yerinde - Son Dakika
Son Dakika Magazin İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın keyfi yerinde - Son Dakika Magazin

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın keyfi yerinde

6 saat önce

İkili alışveriş turunun ardından bir restoranda arkadaşları ile buluştu.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın keyfi yerinde, System.String[]

İkili alışveriş turunun ardından bir restoranda arkadaşları ile buluştu. Çiftin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:29 
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