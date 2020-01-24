İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın keyfi yerinde

İkili alışveriş turunun ardından bir restoranda arkadaşları ile buluştu.

İkili alışveriş turunun ardından bir restoranda arkadaşları ile buluştu. Çiftin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

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