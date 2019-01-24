İbrahim Selim ile Bu Gece: Esra Dermancıoğlu, 10yearschallenge, Bu Cidden Oldu Mu?, Rap Battle
1 saat önce
İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu Esra Dermancıoğlu'ydu.
İbrahim Selim
ile Bu Gece'nin konuğu Esra Dermancıoğlu
'ydu. Fondip challenge'ta sos tahmin ettik, bu cidden oldu mu diye sorduk, rap battle'da kapıştık. Başka? Bol bol güldük. Seni de bekleriz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:00 Kaynak: Youtube
Sahte Doktor, Ünlü Oyuncu Didem Balçın'ı Pişman Etti
Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek
Son Dakika! Maduro, ABD'deki Büyükelçilik ve Konsoloslukları Kapatma Kararı Aldı