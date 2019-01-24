Son Dakika Haberleri: İbrahim Selim ile Bu Gece: Esra Dermancıoğlu, 10yearschallenge, Bu Cidden Oldu Mu?, Rap Battle

İbrahim Selim ile Bu Gece: Esra Dermancıoğlu, 10yearschallenge, Bu Cidden Oldu Mu?, Rap Battle

1 saat önce

İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu Esra Dermancıoğlu'ydu.

İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu Esra Dermancıoğlu'ydu. Fondip challenge'ta sos tahmin ettik, bu cidden oldu mu diye sorduk, rap battle'da kapıştık. Başka? Bol bol güldük. Seni de bekleriz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:00 Kaynak: Youtube

Esra Dermancıoğlu, İbrahim Selim, Genel
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