Aksa'da ibadet eden bazı Müslümanlar da Tatlıses'e sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi.

Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi başta olmak üzere Harem-i Şerif'i gezen ünlü şarkıcı, burada kutsal mabet hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İbrahim Tatlıses Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Son Dakika

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