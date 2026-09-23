İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı

Cenaze alanında jandarma ve emniyet mensupları tarafından geniş çaplı önlemler alındı. Yoğun güvenlik çemberi altında cenaze namazına katılan ve defin işlemlerinde yer alan Uçmak, törenin tamamlanmasıyla birlikte tutuklu bulunduğu cezaevine geri nakledildi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e 2011'de düzenlenen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran silahlı saldırının azmettiricisi olarak yargılanıp ceza alan Abdullah Uçmak , geçici izinle cezaevinden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi "İbo Show" programının çekimlerinin ardından İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Beş kişilik bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, başının sağ tarafından vurulan Tatlıses ağır yaralanmıştı.

Olay sırasında Tatlıses’in yanında bulunan asistanı Buket Çakıcı da yaralanırken, aracın şoförü Hakan Çalışkan ise saldırıyı yara almadan atlatmıştı.

Soruşturma ve yargılama sürecinde saldırının azmettiricisi olduğu tespit edilen Abdullah Uçmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak hapis cezasına çarptırılmıştı.

OCAK AYINDA DA CENAZE TÖRENİNE KATILMIŞTI

Öte yandan Uçmak, Ocak 2026’da da Tekirdağ Cezaevi’nden geçici özel izinle çıkarak Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenaze törenine katılmıştı.