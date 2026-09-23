İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı

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İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e 2011 yılında düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olarak hüküm giyen Abdullah Uçmak, Adana'da hayatını kaybeden kayınbiraderinin cenazesine katılmak için geçici izinle cezaevinden çıktı. Kozan'daki cenaze törenine yoğun güvenlik önlemleri altında katılan Uçmak, defin işlemlerinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e 2011'de düzenlenen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran silahlı saldırının azmettiricisi olarak yargılanıp ceza alan Abdullah Uçmak, geçici izinle cezaevinden ayrıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Uçmak, Adana’da vefat eden kayınbiraderi Bilal Bayrakçı’nın cenaze törenine katılmak amacıyla izin talebinde bulundu. Talebin kabul edilmesinin ardından Uçmak, Kozan ilçesine sevk edildi.

Cenaze alanında jandarma ve emniyet mensupları tarafından geniş çaplı önlemler alındı. Yoğun güvenlik çemberi altında cenaze namazına katılan ve defin işlemlerinde yer alan Uçmak, törenin tamamlanmasıyla birlikte tutuklu bulunduğu cezaevine geri nakledildi.

İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi "İbo Show" programının çekimlerinin ardından İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Beş kişilik bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, başının sağ tarafından vurulan Tatlıses ağır yaralanmıştı.

İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı

Olay sırasında Tatlıses’in yanında bulunan asistanı Buket Çakıcı da yaralanırken, aracın şoförü Hakan Çalışkan ise saldırıyı yara almadan atlatmıştı.

Soruşturma ve yargılama sürecinde saldırının azmettiricisi olduğu tespit edilen Abdullah Uçmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak hapis cezasına çarptırılmıştı.

OCAK AYINDA DA CENAZE TÖRENİNE KATILMIŞTI

Öte yandan Uçmak, Ocak 2026’da da Tekirdağ Cezaevi’nden geçici özel izinle çıkarak Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenaze törenine katılmıştı.

İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı
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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı - Son Dakika
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