İbrahimovic Cristiano Ronaldo'yu Eleştirdi: Juventus'a Gitmek Saçmalık
23 dakika önce
Zlatan İbrahimovic dün yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi.
Zlatan İbrahimovic dün yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi. İbrahimovic'in sözlerini bu videoda bulabilirsiniz. İyi Seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:11 Kaynak: Youtube
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