Son Dakika Haberleri: İbrahimovic Cristiano Ronaldo'yu Eleştirdi: Juventus'a Gitmek Saçmalık

İbrahimovic Cristiano Ronaldo'yu Eleştirdi: Juventus'a Gitmek Saçmalık

23 dakika önce

Zlatan İbrahimovic dün yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi.

Zlatan İbrahimovic dün yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi. İbrahimovic'in sözlerini bu videoda bulabilirsiniz. İyi Seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:11 Kaynak: Youtube

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