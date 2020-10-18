İç Ege için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Ege'de İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının meydana getireceği ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.