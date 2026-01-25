ICE Operasyonu: Hemşire Alex Pretti Vuruldu - Son Dakika
ICE Operasyonu: Hemşire Alex Pretti Vuruldu

25.01.2026 03:44
Minneapolis'te ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken hemşire Alex Jeffrey Pretti vuruldu.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde protestolar sırasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulan kişinin kimliği belirlendi.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıkladı.

AFGE'nin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, "Bir sendika üyemiz bugün hayatını kaybetti ve bu başlı başına yıkıcı. Kendi üyelerimizden birinin başına gelen bu trajedi bizi derinden sarstı." ifadeleri kullanıldı.

Minneapolis VA Sağlık Sistemi'ne bağlı profesyonel çalışanları temsil eden AFGE'nin açıklamasında Pretti'nin, yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Amerikan Hemşireler Birliği de Pretti'nin ölümünden "derinden rahatsız" olduklarını belirten bir açıklama yayınladı.

Minneapolis'teki protestolar sırasında dün bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini bir beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, söz konusu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." demişti.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Kaynak: AA

