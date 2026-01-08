ICE Operasyonu: Silahsız Kadın Öldürüldü

ABD'de Minneapolis Kenti Polis Şefi Brian O'Hara, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin kentte ABD vatandaşı bir kadını öldürmesini "trajik" olarak nitelendirerek, "Ülkedeki herhangi bir profesyonel kolluk kuvveti teşkilatı, silahsız birinin aracına ateş açılmasının her zaman çok endişe verici olduğunu söyler." dedi.

ABD'de Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, dün göçmenlere yönelik operasyon sırasında ICE polislerinin ABD vatandaşı bir kadını vurarak öldürmesinin yankıları sürüyor.

Minneapolis Kenti Polis Şefi O'Hara, yaptığı açıklamada, federal kolluk kuvvetlerinin ölümcül güç kullanımına karıştığına ilişkin bir ihbar aldıklarını ve olay yerine intikal eden ekiplerin "başından vurulmuş bir kadın" bulduğunu bildirdi.

Söz konusu kadının, olay yerinde kalp masajı dahil hayat kurtarıcı müdahaleler yapılması sonrası nakledildiği Hennepin County Tıp Merkezinde yaşamını yitirdiğini anımsatan O'Hara şunları söyledi:

"Elimizdeki ön bilgilere göre, bu orta yaşta beyaz kadın, aracındaydı ve şehirdeki 33. cadde ile 34. cadde arasında, Portland Bulvarı'nda yolu kapatmıştı. Bir noktada, bir federal kolluk görevlisi ona yaya olarak yaklaştı ve araç hareket etmeye başladı. En az iki el ateş edildi. Araç daha sonra yol kenarına çarptı."

Olay yerinin ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Minnesota Eyalet Ceza Soruşturma Bürosuna teslim edildiğini ve "ölümcül güç kullanımına" ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydeden O'Hara, bir kadının hayatını kaybetmesinin oldukça trajik olduğunu vurguladı.

Silahsız birinin aracına ateş açılması "her zaman çok endişe verici"

"Bu kadının herhangi bir kolluk kuvveti soruşturması veya faaliyetinin hedefi olduğuna dair hiçbir gösterge yok." diyen O'Hara, kadının arabasında bulunduğunu ve "görünüşe göre federal kolluk kuvvetlerinin varlığı nedeniyle" sokağı kapattığının anlaşıldığını anlattı.

Halihazırda uygulanan "taktikler" konusunda endişeli olduğunu yineleyen O'Hara, şöyle devam etti:

"Bu, sadece Minneapolis'te değil, ülke genelinde de yaşanan bir durum. Açıkçası, arabasında oturup sokağı kapatan ve herhangi bir kolluk kuvveti faaliyetinin hedefi olmayan bir kadının öldüğünü öğrendiğim için çok endişeliyim. Ateş açmanın kesin koşullarını bilmiyorum, ancak ülkedeki herhangi bir profesyonel kolluk kuvveti teşkilatı, silahsız birinin aracına ateş açılmasının her zaman çok endişe verici olduğunu söyler."

Kentte "tansiyon" endişesi

O'Hara, ülkedeki çoğu kolluk kuvveti teşkilatının, ölümcül güç kullanımının gerekli olacağı bir duruma düşme riskini en aza indirmek için çok yoğun bir şekilde eğitim gördüğünü aktardı.

Söz konusu trajedinin yanı sıra bölgede "tansiyonun daha fazla yükselmesi" konusunda ciddi endişeleri bulunduğuna işaret eden O'Hara, "Toplumun, barış çağrısına devam etmesini rica ediyoruz. İnsanların yaşananlardan dolayı üzgün olacağını ve (ABD Anayasasındaki) Birinci Değişiklik kapsamlı haklarını kullanmak isteyeceğini anlıyoruz. Ancak lütfen bunu güvenli ve yasal bir şekilde yapın ki bu şehirde daha fazla trajedi veya yıkım yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Associated Press'in (AP) haberinde, öldürülen kadının 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Renee Nicole Macklin Good olduğu belirtilmişti. Öte yandan öldürülen kişinin kimliğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Tepkiler

Olayın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Minnesota'da çocuk bakım merkezlerindeki yolsuzluk iddiaları sonrası göçmenlik uygulamalarına yönelik sert önlemler uygulanması amacıyla yaklaşık 2 bin federal güvenlik yetkilisini görevlendirmesi sonrası yaşanması dikkati çekti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, durumun "ölen kadının neden olduğu bir trajedi" olduğunu savunarak, "Federal kolluk kuvvetleri operasyonlarına yasa dışı şekilde müdahale etmeyin ve memurlarımızı arabanızla ezmeye çalışmayın. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, açıklamasında "Birçoğumuz dehşet verici ve acı dolu videoyu izledik. Bu video, Trump yönetiminin vurulma anına ilişkin açıklamasının tamamen bir manipülasyon olduğunu açıkça ortaya koyuyor." görüşünü paylaştı.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison ise Trump'ın binlerce silahlı ICE görevlisini Minnesota'ya gönderme kararının topluluklarında ciddi zarara ve korkuya yol açtığını belirterek, "Şiddet eyleminde kim yasayı ihlal ettiyse hesap vermelerini sağlamak için tüm gücümle çalışacağım." dedi.