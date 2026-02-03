ICE ve CBP Anayasal Hesap Verilebilirlik Yasası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ICE ve CBP Anayasal Hesap Verilebilirlik Yasası

03.02.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minnesota'da 2 ABD vatandaşının ölümü sonrası ICE ve CBP'ye hesap verme yasa tasarısı sunuldu.

ABD Kongresine, Minnesota'daki operasyonlar sırasında iki ABD vatandaşının öldürülmesinin ardından ülkede tartışılan göçmenlik uygulamalarına karşı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimlerini anayasal hak ihlallerinden sorumlu tutmayı amaçlayan yasa tasarısı sunuldu.

Senato Bütçe Komitesi üyesi Demokrat Senatör Jeff Merkley ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Andrea Salinas, "ICE ve CBP Anayasal Hesap Verilebilirlik Yasası" adı verilen tasarıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ICE ve CBP görevlilerinin anayasal ihlallerine karşı federal hükümete dava açılabilmesini öngören tasarının, Kongre'ye sunulduğu belirtildi.

Cumhuriyetçilerin, göçmenlik uygulamaları için söz konusu birimlere 150 milyar dolardan fazla kaynak aktarmasının "kötü amaçlı" uygulamaların önünü açtığı savunulan açıklamada, federal göçmenlik görevlilerinin, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı dahil olmak üzere "anayasal hakları ihlal ettiği" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın göçmenlik uygulayıcıları anayasal haklarımızı ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.

ICE karşıtı protestolar

Son haftalarda ABD genelinde, ICE biriminin göçmenlere yönelik uygulamalarına karşı başta Minneapolis olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Minnesota, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ICE ve CBP Anayasal Hesap Verilebilirlik Yasası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:54:40. #7.11#
SON DAKİKA: ICE ve CBP Anayasal Hesap Verilebilirlik Yasası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.