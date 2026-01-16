ICE'ye Yeni Direktör Yardımcısı Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ICE'ye Yeni Direktör Yardımcısı Atandı

16.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ICE'nin yeni direktör yardımcısı Charles Wall, eleştirilerle dolu bir dönemde göreve başladı.

ABD'de şehirlerdeki uygulamaları nedeniyle son günlerde ağır eleştirilerle karşı karşıya kalan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosuna (ICE) yeni direktör yardımcısı atandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Charles Wall'un ICE'nin Direktör Yardımcısı olarak görevine başlayacağını açıkladı.

Noem, Wall'un son bir yıldır ICE'nin Başhukuk Danışmanı olarak görev yaptığını ve Amerikan mahallelerindeki yasa dışı yabancı suçluları tutuklama ve sınır dışı etmede tarihi sonuçlar elde edilmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Wall'un, 14 yıldır ICE avukatı olarak hizmet verdiğine dikkati çeken Noem, "Katillerin, tecavüzcülerin, pedofillerin, çete üyelerinin ve teröristlerin ülkemizden uzaklaştırılmasının önemini kavrayan, ileri görüşlü ve stratejik bir düşünürdür." ifadelerini kullandı.

Noem'in açıklaması, İCE'nin şehirlerdeki agresif uygulamaları nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerle mücadelede baskıyı artırmak için Minneapolis'e ICE ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi kurumlarda çalışan yaklaşık 2 bin federal ajanı konuşlandırma kararı almıştı.

Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında göçmenlik bürosu polisleri, 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüş, 14 Ocak'ta da federal güvenlik güçleri, Venezuelalı düzensiz göçmeni silahla yaralamıştı.

Trump, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösterilerin arttığı Minnesota'da güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ICE'ye Yeni Direktör Yardımcısı Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:18:27. #7.11#
SON DAKİKA: ICE'ye Yeni Direktör Yardımcısı Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.