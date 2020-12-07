İçel İdmanyurdu'nda hedef şampiyonluk - Son Dakika

İçel İdmanyurdu'nda hedef şampiyonluk

07.12.2020 13:34
İçel İdmanyurdu'nda hedef şampiyonluk, System.String[]

Misli.com 3. Lig takımlarından İçel İdmanyurdu'nda hedef, şampiyonluk. Takım Sözcüsü Halim Yiğit, "Bu sene şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Misli.com 3. Lig takımlarından İçel İdmanyurdu'nda hedef, şampiyonluk. Takım Sözcüsü Halim Yiğit, "Bu sene şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Uzun vadeli planımızda Mersin İdmanyurdu ruhu ile çıktığımız bu yolda 2025 yılında hedef Süper Lig. Bu dönemde Mersinlilerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Misli.com 3. Lig takımlarından İçel İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Halim Yiğit, kentteki ulusal ve yerel gazetecilerle bir araya gelerek, takımın son durumu ile ilgili bilgiler paylaştı. Yiğit, 40 yıldır Mersin'de olduğunu ve Mersin İdmanyurdu sevdalısı olduğunu söyledi. Yaşadığı, ekmek yediği Mersin'in takımı olan İçel İdmanyurdu'na katkı sunmak için bu görevi üstlendiğini kaydeden Yiğit, "Kentimizin marka değerini yükseltmek, kentimizin ihtiyacı olan futbolun, başarılı bir sürece girdiği bu dönemde bizim de çorbada bir tuzumuz olsun niteliğinde bir görev aldık. Başarılı işlere imza atmanın hedefiyle yola çıktık ve bu hedefler doğrultusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yönetimimiz özellikle bu dönemde şampiyonluk hedefiyle yola çıktı ve hedefimize ulaşma noktasında da emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Umarım yolun sonunda şampiyonluk, uzun vadeli hedefimiz de 2025 yılında Mersin İdmanyurdu ruhu ile yola çıktığımız bu süreçte 100. yılımızda Süper Lig'de başarılı bir takım kadrosu oluşturup, orada da başarılı işlere imza atmak istiyoruz" diye konuştu.

"Mersin'in tüm dinamiklerine ihtiyacımız var"

Bu süreçte Mersin kamuoyunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Yiğit, "Maçlarımızda Mersin bürokrasisinden gerekli desteği maalesef göremiyoruz. Bu dönemde siyasetçilerimizin, belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, odaların ve Mersin gönüllüsü olan herkesin takıma destek verme, takımın yanında olma ve şampiyonluk ruhunu yakalama noktasında destek vermesi gerekir. Çünkü tam da bu süreçte buna çok ihtiyacımız var. Mersin hepimizin ve bu yüzden herkesin Mersin'e sahip çıkması gerekiyor. İçel İdmanyurdu, Mersin İdmanyurdu ruhuyla oluşturulmuştur. Bu yüzden Mersin'in ortak birleştirici gücü, ortak değerimizdir. Dili, dini, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun bizi birleştiren önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Şu anda başarılı bir trende girdik. Son 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadık. Şu anda lider olduğumuz ve hedefe emin adımlarla gittiğimiz bu süreçte bizim Mersin'imize, Mersin'in tüm dinamiklerine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - MERSİN

İçel İdmanyurdu'nda hedef şampiyonluk
İçel İdmanyurdu'nda hedef şampiyonluk

Spor Toto Süper Lig, Mersin İdmanyurdu, Mersin, İçel, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İçel İdmanyurdu'nda hedef şampiyonluk - Son Dakika Spor


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