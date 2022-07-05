#İçimizdekiAteş Perşembe 20.00'de #atv'de
#İçimizdekiAteş 3. Bölüm 2. Fragmanı | "Sen hoşlanıyor musun bu kızdan?" Oyuncular: Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)
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Son Dakika › TV › İçimizdeki Ateş 3. Bölüm 2. Fragmanı | 'Sen hoşlanıyor musun bu kızdan?' - Son Dakika